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Трагедія на Донбасі: Україна понесла значні втрати

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 08:53
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Трагедія на Донбасі: Україна понесла значні втрати

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. На жаль, країна втратила ще трьох героїв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що бойовики Володимира Путіна розпочали тиждень з 7 обстрілів на Донбасів. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя, БМП – це те, що задіяли бойовики проти українських захисників.

На жаль, українська сторона понесла втрати. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої 3 військовослужбовця ООС загинули.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано», - уточнили у прес-службі ООС.

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