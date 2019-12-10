Трагедія на Донбасі: Україна понесла значні втрати

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 08:53

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. На жаль, країна втратила ще трьох героїв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що бойовики Володимира Путіна розпочали тиждень з 7 обстрілів на Донбасів. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя, БМП – це те, що задіяли бойовики проти українських захисників.

На жаль, українська сторона понесла втрати. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої 3 військовослужбовця ООС загинули.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано», - уточнили у прес-службі ООС.