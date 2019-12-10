Трагедія на Донбасі: Україна понесла значні втрати

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. На жаль, країна втратила ще трьох героїв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що бойовики Володимира Путіна розпочали тиждень з 7 обстрілів на Донбасів. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя, БМП – це те, що задіяли бойовики проти українських захисників.
На жаль, українська сторона понесла втрати. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої 3 військовослужбовця ООС загинули.
«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано», - уточнили у прес-службі ООС.
14:09: Путін погодився поспілкуватись з Зеленським віч-на-віч
13:45: Названо 10 найкращих таблеток для схуднення у 2019 році
10:16: Саакашвілі порадив трійці опозиціонерів молитися за Зеленського
08:21: Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО)
07:42: Журналіст звернув увагу на акторську майстерність гостей шоу Шустера (ВІДЕО)
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