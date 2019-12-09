Путін погодився поспілкуватись з Зеленським віч-на-віч

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 14:09

Володимир Зеленський та Володимир Путін проведуть діалог після саміту «нормандської четвірки». У Москві підтвердили готовність Путіна особисто поспілкуватись з Зеленським.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, президенти України та Росії проведуть двосторонню зустріч. Так, Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрінуться після саміту «нормандської четвірки», який проходить в Парижі.

Відповідну заяву зробив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, перед зустріччю членів «нормандської четвірки» український лідер поспілкується з лідерами Франції та Німеччини.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що діалог Путіна та Зеленського не матиме часових обмежень. Тобто сторони спілкуватимуться стільки, скільки буде необхідно.