Путін погодився поспілкуватись з Зеленським віч-на-віч

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Володимир Зеленський та Володимир Путін проведуть діалог після саміту «нормандської четвірки». У Москві підтвердили готовність Путіна особисто поспілкуватись з Зеленським.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, президенти України та Росії проведуть двосторонню зустріч. Так, Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрінуться після саміту «нормандської четвірки», який проходить в Парижі.
Відповідну заяву зробив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, перед зустріччю членів «нормандської четвірки» український лідер поспілкується з лідерами Франції та Німеччини.
Тим часом російські ЗМІ повідомили, що діалог Путіна та Зеленського не матиме часових обмежень. Тобто сторони спілкуватимуться стільки, скільки буде необхідно.
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