Названо 10 найкращих таблеток для схуднення у 2019 році

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 13:45

Експерти склали список з десяти добавок, які можуть згодитися у боротьбі з небажаною вагою. Тим не менше, вони нагадали, що самостійно призначати собі такі таблетки не можна.

Новину передає «Преса України».

Багато людей вважають, що їх зайва вага спричиняє багато проблем, пов’язаних зі здоров’ям, статевим життям, самооцінкою та психологією. Але оскільки звичайна комбінація дієти та фізичних вправ не для всіх є легкою, таблетки для схуднення стають все більш затребуваним методом для швидкого схуднення.

Видання International Busines Time представило список з 10 найефективніших таблеток для схуднення у 2019 році. Тим не менше, варто пам’ятати, що прийом будь-яких медикаментів має бути схваленим лікарем.

PhenQ - не тільки сприяє схудненню, але й піднімає настрій. Препарат містить екстракти рослини перцю капіциму та чорного перцю, які, як повідомляється, посилюють метаболізм, допомагають спалювати зайві калорії та запобігають вісцеральному жиру.

Мератрім - це комбінація двох рослинних екстрактів, які допомагають змінити метаболізм жирових клітин.

Орлістат - запобігає засвоєнню жиру.

Лоркасерин - це таблетки, які націлені на рецептор голоду у вашому мозку. Вони допомагають людині почувати себе ситим.

LeanBean - спалювач жиру для жінок, який складається з натуральних інгредієнтів, таких як холін, піколінат хрому та вітаміни - В6 та В12.

URN-XT - термогенний спалювач жиру призначений для підвищення енергії шляхом пригнічення апетиту.

Qsymia - включає комбінацію фентерміну та топірамату в капсулі з подовженим вивільненням. Таблетки допомагають приглушити апетит.

Hunter Burn – таблетки з екстрактом каменського перецю, L-теаніну, зеленого чаю матча, вітаміном Д і екстрактом білої квасолі. Вони пришвидшують метаболізм и придушують апетит.

Cellucor Super HD Ultimate – дієтична добавка багата на кофеїн та фруктові екстракти, що сприяє здоровому рівню глюкози в крові поряд зі зниженням ваги.

Тим часом американські дієтологи наголошують, що попри доступність дієтичних добавок та жироспалювачів у Мережі та аптеках, люди повинні з розумом підходити до прийому таких речовин. Так, у будь-яком випадку необхідна консультація з лікарем.