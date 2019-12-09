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Саакашвілі порадив трійці опозиціонерів молитися за Зеленського

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 10:16
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Саакашвілі порадив трійці опозиціонерів молитися за Зеленського

Михайло Саакашвілі нагадав, що він підтримує Володимира Зеленського і вважає, що це ж повинні зробити й Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до опозиціонерів Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Святослава Вакарчука. Так, він порадив їм молитися за те, щоб на зустрічі «нормандської четвірки» чинний президент України Володимир Зеленський досяг успіху.

«Якщо Україна зазнає поразки на цих переговорах, кожен з нас зазнає поразки разом з Україною», - підкреслив політик.

Саакашвілі також нагадав, що підтримує Володимира Зеленського і не підтримує «майдан», організований Порошенком та порохолюбами.

«Чи не на «майдан» треба йти, давайте підемо разом помолимося за те, щоб ця зустріч була успішною. Це буде гідна позиція», - додав Саакашвілі.

 

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