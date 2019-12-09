Рятувальники знайшли ще два тіла в одеському коледжі

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 09:38

На жаль, кількість загиблих в результаті пожежі в Одесі зросла. Не виключено, що список розшириться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що рятувальники, які працюють на місці пожежі в Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, виявили ще два тіла. Так, наразі число загиблих становить 12 осіб.

«9 грудня 00.35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 05.15 - ще однієї», - йдеться у повідомленні ДСНС області.

Пошуково-рятувальна операція продовжується. Нагадаємо, раніше стало відомо, що рятувальнику Сергію Шатохіну та викладачці коледжу Анні Бортюк хочуть присвоїти звання Героїв України посмертно. Вони загинули, намагаючись врятувати студентів. Про це розповів Давид Арахамія.

«Ми всією депутатською фракцією будемо звертатися в офіс президента з приводу надання статусу Героїв України загиблому рятівнику, а також викладачці, яка вивела і врятувала кілька груп студентів, а сама загинула», - розповів він.