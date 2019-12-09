Політолог вказав на слабкість української нації

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 08:57

Олександр Кочетков прокоментував ситуацію, коли знаходяться групи українців, які готової підтримати тотальну корупцію та обман.

Новину передає «Преса України».

Відомий український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що якщо значна частина нації готова вважати патріотом людину, яка під час війни продавала армії втридорога непотрібні катери і браковані бронетранспортери, то це багато говорить про якість нації.

«З цієї аморальності суспільства випливає і тотальна корупція, і неоголошення війни, і вся країна на продаж. А нинішні мітинги - це так, технологія, засіб комунікації з владою на зразок «анонімних» телеграм-каналів, чиї замовники добре відомі», - додав він.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, Петро Порошенко збунтував своїх прихильників, щоб ті вийшли на Майдан напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

«Щоб глава країни Володимир Зеленський зрозумів після цієї акції важливість не порушувати «червоні лінії» на саміті в «нормандському форматі», - зазначав один із прихильників Порошенка Андрій Парубій.