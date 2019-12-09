Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 08:21

Одіозний Петро Порошенко під час організованого ним «майдану» став об’єктом обстрілу яйцем. Бізнесмен одразу закликав спіймати «зловмисника».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 8 грудня під час зібрання прихильників Петра Порошенка на Майдані незалежності в організатора акції полетіло яйце. Так, невідомий вирішив провчити Порошенка, який влаштував мітинг під назвою «Червоні лінії для Зе».

За попередніми даними, яйця полетіли у Петра Порошенка під час вигукування ним гасла «Слава Україні!». Тим часом телеведучий Максим Назаров повідомив, що після інциденту Порошленко закликав спіймати чоловіка.

«У Порошенка на майдані почали кидати яйця. Знаєте, що зробив Порошенко? Сказав натовпу: А ну спіймайте його! Подальша доля яйцемета невідома», - зазначив він у соцмережі.

Очевидці дійства зазначили, що чоловіка з червоно-чорним прапором на шиї, який вирішив провчити Порошенка, відтягли до поліції.