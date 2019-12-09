Журналіст звернув увагу на акторську майстерність гостей шоу Шустера (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 07:42

Стало відомо, що у шоу Савіка Шустера одні і ті ж гості студії постають у різних амплуа. Доказом цього став ефір з президентом Володимиром Зеленським.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Євген Куксін звернув увагу на «відібрану» аудиторію «зі всієї країни» для шоу Савіка Шустера «Свобода слова». У своєму блозі Куксін зазначив, що це є обманом. Так, у двох сюжетах можна побачити одну і ту ж жінку, яка спочатку представляється вчителькою молодших класів, а потім – підприємцем.

«Савік - такий Савік! Дякуємо Євгене за пильність», - прокоментувала інтернет-спільнота.

«Медіаманіпулятори», - додали у Мережі.

Згодом журналіст додав, що у Шустера пояснили присутність однієї і тієї ж пані на двох ефірах у різних амплуа.

«Просто зранку вона вчитель, а після роботи репетитор. А тому і приватний підприємець… То вже інше питання, що як людина яка трошки працювала в освіті, знаю, що вчителі-репетитори роблять це за cash only… Все одно запитаю: ви повірите?» - підсумував журналіст.