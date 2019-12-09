Депутат нагадав про гнилу натуру «майданівців» В’ятровича та Гайдукевича

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 07:06

Депутат ВРУ Максим Бужанський звернув увагу на яскравих кадрів так званого «Майдану». Мова йде про одіозних В’ятровича та Гайдукевича.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував проведення так званого «Майдану» у Києві прихильниками одіозного п’ятого президента Петра Порошенка.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що до дійства долучились нині депутат Володимир В’ятрович та журналіст Віталій Гайдукевич.

«Фельдмаршал Гайдукевич і Гросс-Адмірал В'ятрович протестують проти капітуляції. Для довідки, жоден з них не служив в армії жодної хвилини. Навіть військової кафедри не проходили», - написав він.

Тим часом інтернет-спільнота назвала порохолюбів «бидломайданними рагулями».