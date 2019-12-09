Міс Всесвіт-2019: Визначено головну красуню світу

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У США пройшов конкурс краси «Міс Всесвіт-2019». Стало відомо, як сконфузився ведучий та хто ж взяв головну корону.
Новину передає «Преса України».
У ніч на неділю, 8 грудня, у студії Tyler Perry в Атланті, штат Джорджія, пройшов конкурс краси «Міс Всесвіт-2019». У шоу брали участь представниці 90 країн світу. Так, ведучий Стів Харві озвучив ім'я головної красуні світу, а минулорічна переможець Катріона Грей з Філіппін подарувала їй корону переможниці цього року.
Так, вона дісталась представниці ПАР Зозібіні Тунзі.
Варто зазначити, що ведучий Стів Харві вкотре зробив помилку на сцені, назвавши «Міс Філіппіни» національною чемпіонкою з конкурсу костюмів замість «Міс Малайзія».
«На початку цього тижня всі учасники змагались у національному конкурсі костюмів. Ось погляньте на переможницю, міс Філіппіни», - заявив він.
«Це не Філіппіни Це Малайзія», - твердо промовила ведуча «Міс Всесвіт Малайзія» Швета Сехон, стоячи біля нього на сцені.
В результаті розгублений Харві звинуватив у всьому телепомічника.
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