Міс Всесвіт-2019: Визначено головну красуню світу

Аня Мартинюк 09 грудня 2019, 06:32

У США пройшов конкурс краси «Міс Всесвіт-2019». Стало відомо, як сконфузився ведучий та хто ж взяв головну корону.

Новину передає «Преса України».

У ніч на неділю, 8 грудня, у студії Tyler Perry в Атланті, штат Джорджія, пройшов конкурс краси «Міс Всесвіт-2019». У шоу брали участь представниці 90 країн світу. Так, ведучий Стів Харві озвучив ім'я головної красуні світу, а минулорічна переможець Катріона Грей з Філіппін подарувала їй корону переможниці цього року.

Так, вона дісталась представниці ПАР Зозібіні Тунзі.

Варто зазначити, що ведучий Стів Харві вкотре зробив помилку на сцені, назвавши «Міс Філіппіни» національною чемпіонкою з конкурсу костюмів замість «Міс Малайзія».

«На початку цього тижня всі учасники змагались у національному конкурсі костюмів. Ось погляньте на переможницю, міс Філіппіни», - заявив він.

«Це не Філіппіни Це Малайзія», - твердо промовила ведуча «Міс Всесвіт Малайзія» Швета Сехон, стоячи біля нього на сцені.

В результаті розгублений Харві звинуватив у всьому телепомічника.