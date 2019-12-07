У наглядовій раді «Укрзалізниці» трудитиметься Лещенко

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 11:38

Сергію Лещенку знайшли нову роботу. Колишній політик включений в наглядову раду «Укрзалізниці».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, колишній депутат ВРУ Сергій Лещенко був включений в наглядову раду «Укрзалізниці». Про це у своєму блозі повідомив представник президентської фракції Олександр Дубінський. Як відомо, раніше Лещенко був у партії одіозного Петра Порошенка.

Також відомо, що у наглядову раду пробилась людина міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія на прізвище Журавльов. За словами Дубінського, причина такого ходу подій – тісні відносини Сергія Лещенка з керівником «Укроборонпрому» Айварасом Абромавичусом, який поставив на місце прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Останній не так давно заявляв, що «Укрзалізниці» варто переглянути ефективність роботи менеджменту і прийняти кадрові рішення. Сам Лещенко коментарів з цього приводу не давав. Наразі він знаходиться в США.