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Сергію Лещенку знайшли нову роботу. Колишній політик включений в наглядову раду «Укрзалізниці».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, колишній депутат ВРУ Сергій Лещенко був включений в наглядову раду «Укрзалізниці». Про це у своєму блозі повідомив представник президентської фракції Олександр Дубінський. Як відомо, раніше Лещенко був у партії одіозного Петра Порошенка.
Також відомо, що у наглядову раду пробилась людина міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія на прізвище Журавльов. За словами Дубінського, причина такого ходу подій – тісні відносини Сергія Лещенка з керівником «Укроборонпрому» Айварасом Абромавичусом, який поставив на місце прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Останній не так давно заявляв, що «Укрзалізниці» варто переглянути ефективність роботи менеджменту і прийняти кадрові рішення. Сам Лещенко коментарів з цього приводу не давав. Наразі він знаходиться в США.
11:38: У наглядовій раді «Укрзалізниці» трудитиметься Лещенко
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