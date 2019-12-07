Зросла кількість загиблих під час одеської пожежі

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 11:02

За даними ДСНС, кількість жертв пожежі в одеському коледжі зросла. Рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що жертвами жахливої пожежі в Одеського коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стали 5 людей. Відповідну інформацію надали у прес-службі ДСНС.

«Всього внаслідок пожежі загинуло 5 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи», - уточнили у прес-службі.

Варто зазначити, що рятувальники продовжують працювати на місці події. Тим часом медики надають допомогу 17 постраждалим. Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Як повідомлялось раніше, пожежа у будівлі коледжу сталась в ніч з 4 на 5 грудня. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати застаріла електромережа.