У 2020 році Apple торгуватиме iPhone 9

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Поки прихильники продукції Apple збирають гроші, щоб інвестувати у дванадцятий айфон, з’явились чутки, що у 2020 році каліфорнійський гігант продаватиме дев’яту модель.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, іноземні ЗМІ повідомили, що у наступному році Apple може представити одразу 5 айфонів, серед яких буде уже всім відомий iPhone 9. Тим не менше, це буде найбільша лінійка, які коли-небудь представляла американська корпорація.
Аналітик JP Morgan Самік Чаретч заявив, що в основній лінійці iPhone 2020 буде чотири пристрої плюс низько бюджетний iPhone 9. Він уточнив, якими характеристиками володітимуть представлені у 2020 році смартфони.
iPhone 12 (невеликий) з 5,4-дюймовим OLED-дисплеєм.
iPhone 12 (великий) з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм.
iPhone 12 Pro з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм.
iPhone 12 Pro Max з 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм.
iPhone 9 із 4,6-дюймовим дисплеєм, більш відомий як iPhone SE 2.
«Основна лінійка iPhone-телефонів 2020 року може бути готова до 5G», - додав аналітик.
Аналітик JP Morgan також забіг наперед, зазначивши, що у 2021 році може бути дві презентації iPhone: одна навесні, а потім - осінню.
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