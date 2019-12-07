Forbes назвав найбагатших музикантів світу

У Рівному молоді дівчата стали заручницями іноземців-гвалтівників 09:24
Політолог проаналізував ефір Зеленського з прихильниками та противниками 08:20
Зеленський підтвердив намір провести місцеві вибори в Україні 06:27
Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки 09:55
Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара 09:23
Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом 08:15
Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка 07:06
Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО) 06:29
З’явився новий рейтинг журналу Forbes. Присвячений він музикантам, яким у поточному році заплатили найбільше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що Forbes представив свій оновлений рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів. Так, вп’яте першу сходинку взяла співачка Тейлор Свіфт. У 2019 році вона заробила $185 млн.
Колосальний дохід їй приніс контракт з лейбом, гастролі та реклама. Слідом за нею розмістився репер Каньє Уест. У нього $150 млн. Закрив трійку лідерів Ед Ширан, якому вдалось заробити $110 млн.
Варто зазначити, що продовжили список найбагатших музикантів The Eagles з $100 млн, Елтон Джон з $84 млн і Jay-Z з Beyonce, у яких по $81 млн.
09:24: У Рівному молоді дівчата стали заручницями іноземців-гвалтівників
08:20: Політолог проаналізував ефір Зеленського з прихильниками та противниками
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.