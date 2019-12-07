Forbes назвав найбагатших музикантів світу

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 09:55

З’явився новий рейтинг журналу Forbes. Присвячений він музикантам, яким у поточному році заплатили найбільше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що Forbes представив свій оновлений рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів. Так, вп’яте першу сходинку взяла співачка Тейлор Свіфт. У 2019 році вона заробила $185 млн.

Колосальний дохід їй приніс контракт з лейбом, гастролі та реклама. Слідом за нею розмістився репер Каньє Уест. У нього $150 млн. Закрив трійку лідерів Ед Ширан, якому вдалось заробити $110 млн.

Варто зазначити, що продовжили список найбагатших музикантів The Eagles з $100 млн, Елтон Джон з $84 млн і Jay-Z з Beyonce, у яких по $81 млн.