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Патрульні Рівного визволили двох молодих дівчат, яких закрили у квартирі чоловіки-іноземці. З’явилися деталі події.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що у Рівному двоє чоловіків віком 26 років тримали у квартирі дівчат з метою зґвалтування. Потерпілими виявились дівчата 18-ти та 19-ти років. За даними поліції, о 5 ранку патрульні отримали повідомлення про те, що дівчата знаходяться в небезпеці.
Здійснюючи обстеження прилеглих територій на вулиці Чорновола інспектори побачили дівчат, які стукали у вікно та просили про допомогу. В результаті правоохоронці прибули на місце події та встановили, що зловмисниками виявились іноземці. Останніх затримали.
Дівчата від госпіталізації відмовились.
09:24: У Рівному молоді дівчата стали заручницями іноземців-гвалтівників
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