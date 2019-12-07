У Рівному молоді дівчата стали заручницями іноземців-гвалтівників

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 09:24

Патрульні Рівного визволили двох молодих дівчат, яких закрили у квартирі чоловіки-іноземці. З’явилися деталі події.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що у Рівному двоє чоловіків віком 26 років тримали у квартирі дівчат з метою зґвалтування. Потерпілими виявились дівчата 18-ти та 19-ти років. За даними поліції, о 5 ранку патрульні отримали повідомлення про те, що дівчата знаходяться в небезпеці.

Здійснюючи обстеження прилеглих територій на вулиці Чорновола інспектори побачили дівчат, які стукали у вікно та просили про допомогу. В результаті правоохоронці прибули на місце події та встановили, що зловмисниками виявились іноземці. Останніх затримали.

Дівчата від госпіталізації відмовились.