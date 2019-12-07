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Серена Вільямс показала тіло у бікіні

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 08:53
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Серена Вільямс показала тіло у бікіні

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс поділилась знімками з відпочинку. Так, вона не посоромилась показати своє спортивне тіло.

 

Новину передає «Преса України».

Серена Вільямс поділилась новими знімками зі своїми 11,8 мільйонами підписників в Інстаграм. 38-річна зірка тенісу показала тіло у купальнику. З фото видно, що спортсменка відчуває себе розслабленою і зовсім не закомплексованою.

Знаменитість не уточнила, де відпочиває, однак прихильники зірки припустили, що вона знаходиться біля узбережжя Флориди.

«Я завжди відчувала, що ні стегна, ні талія, ні груди не повинні сковувати мене і я можу продовжувати і продовжувати робити справи у тому ж дусі», - повідомила вона.

«Легендарна красуня!!!» - прокоментували у Мережі.

 

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