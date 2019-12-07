Політолог проаналізував ефір Зеленського з прихильниками та противниками

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 08:20

Політолог Олександр Кочетков прокоментував виступ Володимира Зеленского та його противників в ефірі шоу Савіка Шустера. Так, він вважає, що виступ був передбачуваним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, відомий український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що Володимир Зеленський виступив на шоу Савіка Шустера передбачувано. Так, український лідер не дав глядачам уявлення про те, що обговорюватиметься 9 грудня на зустрічі лідерів у нормандському форматі.

«Для мене президент Зеленський виступив абсолютно передбачувано: переконливо і привабливо, темою володіє, але його виступ жодного уявлення про те, що буде обговорюватися в Парижі, зрозуміло, не дає. Так, до речі, і має бути», - запевнив політолог.

Кочетков наголосив, що ще більш передбачуваним був «одномірний і примітивний» Андрій Парубій. Політолог додав, що йому також зрозуміло, чому в ефірі не було колишнього президента Петра Порошенка.

«І зрозуміло, чому Порошенко відправив його (Парубія – ред.) замість себе - щоб не вислуховувати резонне: з якого дива ти лицемірно протестуєш проти того, про що сам і домовився з Путіним?» - розповів політолог.

За його словами, тим часом співак-політик Святослав Вакарчук «співав з чужого голосу», а саме порошенківського. Тим часом здивувати вдалось Леоніду Кравчуку та Михайлу Саакашвілі, які підтримали чинного лідера країни. Що стосується лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, то вона, як вважає Кочетков, не з’явилась, бо сильно захворіла або уже домовилась про щось з Зеленським.

«Зрозуміло, що саме ЮВТ (Юля Тимошенко – ред.) здатна була предметно проїхатися по переговорним позиціям Зеленського: вона давно заявляє про капітулянтський характер «Мінська», а в її передвиборчій кампанії була альтернатива «Мінськ» у вигляді розширеного «будапештського формату», так що риторика заготовлена. Тому ВАЗ (Володимир Зеленський – ред.) цілком міг піти на якісь домовленості», - підсумував Кочетков.