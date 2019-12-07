Відома зірка показала шість пальців на нозі

Зеленський підтвердив намір провести місцеві вибори в Україні 06:27
Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки 09:55
Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара 09:23
Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом 08:15
Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка 07:06
Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО) 06:29
Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці 14:14
На Миколаївщині школярка хотіла довести до самогубства однокласників 11:57
Уточнено кількість постраждалих та зниклих безвісті внаслідок пожежі в Одесі 11:25
Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера? 10:57
Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину 10:44
Інтернет-спільнота звернула увагу на те, що на одному із знімків Світлана Лобода демонструє шість пальців на нозі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що українська артистка Світлана Лобода, яка трудиться у Росії, оприлюднила знімок у соцмережі, який змусив прихильників співачки ламати голову.
«Чому у вас 6 пальців на нозі?!?!?!?!? Світлана Сергіївна», - прокоментували шанувальники.
Так, на фото виникає ілюзія, ніби у виконавиці дійсно шість пальців. В результаті користувачі соцмережі почали засипати зірку повідомленнями «6 пальців». Сама Лобона на коментарі ще не реагувала.
До слова, полідактилія, аномалія, коли у людини більше пальців, ніж треба, раніше була помічена у таких знаменитостей як Опра Уїнфрі, Хеллі Беррі та Еллем Помпео.
06:27: Зеленський підтвердив намір провести місцеві вибори в Україні
09:55: Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.