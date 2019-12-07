Відома зірка показала шість пальців на нозі

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 07:38

Інтернет-спільнота звернула увагу на те, що на одному із знімків Світлана Лобода демонструє шість пальців на нозі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що українська артистка Світлана Лобода, яка трудиться у Росії, оприлюднила знімок у соцмережі, який змусив прихильників співачки ламати голову.

«Чому у вас 6 пальців на нозі?!?!?!?!? Світлана Сергіївна», - прокоментували шанувальники.

Так, на фото виникає ілюзія, ніби у виконавиці дійсно шість пальців. В результаті користувачі соцмережі почали засипати зірку повідомленнями «6 пальців». Сама Лобона на коментарі ще не реагувала.

До слова, полідактилія, аномалія, коли у людини більше пальців, ніж треба, раніше була помічена у таких знаменитостей як Опра Уїнфрі, Хеллі Беррі та Еллем Помпео.