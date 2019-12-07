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У РФ виникла істерика через український марш в Крим

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 07:05
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У РФ виникла істерика через український марш в Крим

У РФ відреагували на намір Рефата Чубарова провести марш в анексований Крим. Так, країна-агресорка нагадала, що змусить прикордонні війська реагувати.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що марш з України в Крим – це чергова провокація. Він також висловив переконання, що такого роду акції ні до чого не приведуть. Путінський пропагандист заявив, що окрім організатора на марш ніхто не вийде.

«Кримчанам нічого хвилюватися, так як кордон Росії охороняється прикордонними військами, і ті виявляться на шляху проходження маршу. Потрібно спокійно реагувати», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що мета його акції – підштовхнути ООН, ЄС, ОБСЄ та інші міжнародні структури здійснити прийняті ними рішення на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Забезпечити тим самим дотримання прав кримських татар, українців і всіх громадян України на півострові», - заявив.

 

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