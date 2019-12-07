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Президент України повідомив, що місцевим виборам в Україні, включаючи Донбас, бути.
Новину передає «Преса України».
Володимир Зеленський виступив в ефірі шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Український лідер відповідав на запитання, зокрема, чи планує він провести місцеві вибори, в тому числі в зоні окупації. А саме восени наступного року.
«Це правда. Адже відчуття того, що ми одна країна, там наші люди, повинно починатися із цього моменту. Я вважаю, це не дрібниці. Вибори проводяться за законодавством України на всій території держави. Це наша ідея», - зазначив він.
Президент особливо наголосив, що закон про статус Донбасу буде розглянуто виключно після того, як відбудеться зустріч світових лідерів у нормандському форматі. Нагадаємо, вона запланована на 9 грудня.
06:27: Зеленський підтвердив намір провести місцеві вибори в Україні
09:55: Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки
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