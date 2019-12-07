Зеленський підтвердив намір провести місцеві вибори в Україні

Аня Мартинюк 07 грудня 2019, 06:27

Президент України повідомив, що місцевим виборам в Україні, включаючи Донбас, бути.

Новину передає «Преса України».

Володимир Зеленський виступив в ефірі шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Український лідер відповідав на запитання, зокрема, чи планує він провести місцеві вибори, в тому числі в зоні окупації. А саме восени наступного року.

«Це правда. Адже відчуття того, що ми одна країна, там наші люди, повинно починатися із цього моменту. Я вважаю, це не дрібниці. Вибори проводяться за законодавством України на всій території держави. Це наша ідея», - зазначив він.

Президент особливо наголосив, що закон про статус Донбасу буде розглянуто виключно після того, як відбудеться зустріч світових лідерів у нормандському форматі. Нагадаємо, вона запланована на 9 грудня.