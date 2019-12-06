Усі свої:«Слуга Юзик» взяв в помічниці дружину

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Представник президентської фракці «Слуга народу» Юрій Корявченков вирішив далеко не ходити і взяти на роботу в помічники власну дружину.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що зірка «Кварталу-95» та нині депутат «Слуги народу» Юрій Корявченков, більш відомий як «Юзик», працюватиме разом зі своєю дружиною. Так, пані Тетяна буде у чоловіка помічницею.
Про це повідомили представники «Чесно».
«Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає», - прокоментував подію представник президентської партії.
09:55: Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки
09:23: Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара
08:15: Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом
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