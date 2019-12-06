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Усі свої:«Слуга Юзик» взяв в помічниці дружину

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 14:18
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Усі свої:«Слуга Юзик» взяв в помічниці дружину

Представник президентської фракці «Слуга народу» Юрій Корявченков вирішив далеко не ходити і взяти на роботу в помічники власну дружину.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що зірка «Кварталу-95» та нині депутат «Слуги народу» Юрій Корявченков, більш відомий як «Юзик», працюватиме разом зі своєю дружиною. Так, пані Тетяна буде у чоловіка помічницею.

Про це повідомили представники «Чесно».

«Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає», - прокоментував подію представник президентської партії.

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