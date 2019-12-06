Вчені розповіли про шкоду від фарби для волосся

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 13:51

Американські вчені заявили, що фарбування волосся може спровокувати рак.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що часте фарбування волосся шкідливе для здоров’я. До такого висновку дійшли американські вчені. За їх словами, перманентна фарба, а також хімічні випрямлячі для волосся, підвищують ризик виникнення раку молочної залози.

У дослідженні, опублікованому в «International Journal of Cancer», зазначено, що вчені спостерігали за 46 709 жінок.

«Жінки, які регулярно використовували фарбу для волосся, на 9% більше ризикують захворіти на рак, ніж ті, хто фарбою не користувався. У складі перманентної фарби є канцерогени і речовини, які руйнують ендокринну систему», - йдеться у дослідженні.