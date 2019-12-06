У ВРУ з'явилась група «Довіра»

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 13:15

У ВРУ відбулися перестановки. Так, 17 депутатів утворили нову групу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що 17 нардепів України створили депутатську групу під назвою «Довіра». Її лідером став Олег Кулинич. Відомо, що у минулому Кулинич входив у депутатську групу «Відродження». Його заступником став Валерій Лунченко, який раніше був представником «Народного фронту».

Про це розповів спікер ВРУ Дмитро Разумков. Тим часом представник ПЄС Олексій Гончаренко представив повний список членів нової групи.

«Отже, в групу зібралися 17 мажоритарників: глава - Кулинич Олег, заст - Лунченко Валерій, Бакунець Павло, Люшняк Микола, Петьовка Василь, Кот Андрій, Давиденко Валерій, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергій, Вельможний Сергій, Сухов Олександр, Єфімов Максим, Ковальов Олександр, Арешонков Володимир, Бабенко Микола, Іванчук Андрій», - зазначив він у соцмережі.