Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Суттєвого зниження тарифів на газ не буде – Гончарук
  • Путінські найманці захопили тіло українського бійця
  • Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО)

У ВРУ з'явилась група «Довіра»

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 13:15
Версія для друку
У ВРУ з'явилась група «Довіра»

У ВРУ відбулися перестановки. Так, 17 депутатів утворили нову групу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що 17 нардепів України створили депутатську групу під назвою «Довіра». Її лідером став Олег Кулинич. Відомо, що у минулому Кулинич входив у депутатську групу «Відродження». Його заступником став Валерій Лунченко, який раніше був представником «Народного фронту».

Про це розповів спікер ВРУ Дмитро Разумков. Тим часом представник ПЄС Олексій Гончаренко представив повний список членів нової групи.

«Отже, в групу зібралися 17 мажоритарників: глава - Кулинич Олег, заст - Лунченко Валерій, Бакунець Павло, Люшняк Микола, Петьовка Василь, Кот Андрій, Давиденко Валерій, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергій, Вельможний Сергій, Сухов Олександр, Єфімов Максим, Ковальов Олександр, Арешонков Володимир, Бабенко Микола, Іванчук Андрій», - зазначив він у соцмережі.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції