Суттєвого зниження тарифів на газ не буде – Гончарук

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 12:47

Олексій Гончарук попередив, що якщо вдасться знизити ціни на газ, то не сильно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив важливу заяву. Так, він розповів, коли українці можуть розраховувати на зниження тарифів на газ. Під час години запитань до уряду він зазначив, що наразі робиться все можливе, щоб цього досягти. Однак він наголосив, що суттєвих змін чекати не варто.

«Відчутне зниження тарифів буде після того, як ми приведемо до ладу наше комунальне господарство. Зараз ми фактично опалюємо повітря. Я готовий зустрітись із нардепами, котрі мені пояснять, як можна знизити тарифи швидше», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше «Укртранснафта» та «Транснефть» продовжили договір про транзит російської нафти через Україну.