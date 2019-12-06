Суттєвого зниження тарифів на газ не буде – Гончарук

Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки 09:55
Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара 09:23
Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом 08:15
Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка 07:06
Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО) 06:29
Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці 14:14
На Миколаївщині школярка хотіла довести до самогубства однокласників 11:57
Уточнено кількість постраждалих та зниклих безвісті внаслідок пожежі в Одесі 11:25
Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера? 10:57
Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину 10:44
Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою 10:09
Противники Зеленського бунтують: Тимошенко, Порошенко, Вакарчук кличуть на Майдан 09:29
Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удар по його куму Медведчуку - журналіст 07:44
Олексій Гончарук попередив, що якщо вдасться знизити ціни на газ, то не сильно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив важливу заяву. Так, він розповів, коли українці можуть розраховувати на зниження тарифів на газ. Під час години запитань до уряду він зазначив, що наразі робиться все можливе, щоб цього досягти. Однак він наголосив, що суттєвих змін чекати не варто.
«Відчутне зниження тарифів буде після того, як ми приведемо до ладу наше комунальне господарство. Зараз ми фактично опалюємо повітря. Я готовий зустрітись із нардепами, котрі мені пояснять, як можна знизити тарифи швидше», - зазначив він.
Нагадаємо, раніше «Укртранснафта» та «Транснефть» продовжили договір про транзит російської нафти через Україну.
09:55: Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки
09:23: Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара
08:15: Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом
07:06: Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.