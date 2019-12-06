Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки 09:55
Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара 09:23
Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом 08:15
Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка 07:06
Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО) 06:29
Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці 14:14
На Миколаївщині школярка хотіла довести до самогубства однокласників 11:57
Уточнено кількість постраждалих та зниклих безвісті внаслідок пожежі в Одесі 11:25
Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера? 10:57
Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину 10:44
Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою 10:09
Противники Зеленського бунтують: Тимошенко, Порошенко, Вакарчук кличуть на Майдан 09:29
Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удар по його куму Медведчуку - журналіст 07:44
Столична поліція розповіла про випадок, який мав місце на Борщагівці. Тут чоловік привів у квартиру жінку, де показав їй тіло вбитої пенсіонерки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, у поліції Києва повідомили про випадок, який трапився з жінкою на побаченні. За попередніми даними, на Борщагівці чоловік привів у квартиру жінку, де показав їй труп літньої жінки з пакетом на голові.
За словами жінки, чоловік погрожував їй, однак вона зуміла втекти та повідомити про подію поліцію. Також відомо, що з неадекватним чоловіком вона познайомилась на сайті для побачень.
«По прибуттю правоохоронці виявили тіло старої жінки з пакетом на голові; її шия була замотана шарфом. 82-річну господиню квартири заховали серед речей», - зазначили правоохоронці.
Наразі встановлюється причетність чоловіка до смерті пенсіонерки, яка й була власницею квартири.
09:55: Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки
09:23: Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара
08:15: Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом
07:06: Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка
06:29: Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО)
14:14: Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.