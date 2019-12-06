Невдале побачення: У Києві кавалер показав жінці труп пенсіонерки

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 09:55

Столична поліція розповіла про випадок, який мав місце на Борщагівці. Тут чоловік привів у квартиру жінку, де показав їй тіло вбитої пенсіонерки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, у поліції Києва повідомили про випадок, який трапився з жінкою на побаченні. За попередніми даними, на Борщагівці чоловік привів у квартиру жінку, де показав їй труп літньої жінки з пакетом на голові.

За словами жінки, чоловік погрожував їй, однак вона зуміла втекти та повідомити про подію поліцію. Також відомо, що з неадекватним чоловіком вона познайомилась на сайті для побачень.

«По прибуттю правоохоронці виявили тіло старої жінки з пакетом на голові; її шия була замотана шарфом. 82-річну господиню квартири заховали серед речей», - зазначили правоохоронці.

Наразі встановлюється причетність чоловіка до смерті пенсіонерки, яка й була власницею квартири.