Пожежа в Одесі: Журналісти дізнались про надихаючий вчинок кавовара

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У Мережі активно обговорюють благородний вчинок кавовара, який працював всю ніч заради рятувальників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо про вчинок одесита Анатолія Парфьонова. Чоловік всю ніч готував каву для рятувальників та пожежників, які трудились в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де трапилась пожежа.
Відомо, що в ніч з 4 на 5 грудня молодий чоловік не просто готував каву рятувальникам, грошей з останніх він не брав. Про це розповіли у прес-службі МВС України.
«Деякі героїв не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовну каву для рятувальників, котрі гасили пожежу в Одесі. Дякуємо вам за велике серце! Тому що справа ж не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших», - йдеться у повідомленні.
Інтернет-спільнота тим часом активно обговорює вчинок чоловіка. До слова, наразі відомо, що жертвами пожежі стали дві людини. Рятувальна операція продовжується.
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