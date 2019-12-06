Окупанти Криму закрили сафарі-парк «Тайган»

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За даними російських ЗМІ, у Криму закрили сафарі-парк «Тайган». Причина – його керівництво годувало тварин простроченою їжею.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що в анексованому Криму закрили сафарі-парк «Тайган». Білогірський районний суд дав добро на те, щоб парк перестав функціонувати 30 діб у зв’язку з «систематичним порушенням федерального законодавства».
Про це розповів так званий голова Держкомітету ветеринарної медицини Криму Валерій Іванов. За його словами, керівництво парку неодноразово купувало для тварин прострочену продукцію.
«Раніше ветеринарна служба виявляла ці порушення в «Тайгані», власник парку притягувався до адміністративної відповідальності. Через деякий час було скоєно аналогічний злочин. Сьогодні суд розглянув ці факти і закрив парк для проведення комплексу заходів щодо недопущення порушень в подальшому», - додав він.
Нагадаємо, сафарі-парком володіє Олег Зубков. Останній жалівся президенту РФ Володимиру Путіну на те, що на нього тиснуть. Відомо, що парк не займатиметься комерційною діяльністю, однак за тваринами там мусять доглядати.
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