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Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 08:15
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Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом

Знаменита модель Кендал Дженнер була помічена у Маямі. Зірка подіуму викликала неоднозначну реакцію у шанувальників.

Новину передає «Преса України».

Одна з зірок шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер продемонструвала тіло у незвичному купальнику. Так, він ледь прикривав її і так невелике тіло. 24-річна модель відпочивала у Маямі. Вона засмагала, плавала у басейні та насолоджувалась напоями.

Тим часом інтернет-спільнота почала коментувати знімки знаменитості, які опублікували папараці.

«Це жах. Як вона взагалі пересувається при такій вазі? На неї навіть купальник за великий», - з’явилось у коментарях.

«Стандартна худа модель. По-моєму, все тут добре», - стали на захист прихильники моделі.

«Вона якось не викликає захоплення…не знаю чому…і справа тут не в купальнику», - додали у Мережі.

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