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Знаменита модель Кендал Дженнер була помічена у Маямі. Зірка подіуму викликала неоднозначну реакцію у шанувальників.
Новину передає «Преса України».
Одна з зірок шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер продемонструвала тіло у незвичному купальнику. Так, він ледь прикривав її і так невелике тіло. 24-річна модель відпочивала у Маямі. Вона засмагала, плавала у басейні та насолоджувалась напоями.
Тим часом інтернет-спільнота почала коментувати знімки знаменитості, які опублікували папараці.
«Це жах. Як вона взагалі пересувається при такій вазі? На неї навіть купальник за великий», - з’явилось у коментарях.
«Стандартна худа модель. По-моєму, все тут добре», - стали на захист прихильники моделі.
«Вона якось не викликає захоплення…не знаю чому…і справа тут не в купальнику», - додали у Мережі.
08:15: Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом
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