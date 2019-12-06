Зеленський нагородив орденами відомих волонтерів

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Володимир Зеленський роздав ордени з нагоди Міжнародного дня волонтера. З’явився повний список нагороджених.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами «За заслуги» III ступеня відомого ноумена та волонтера Сергія Притулу, а також музиканта Тараса Тополю. Відповідний указ з’явився на сайті Президента.
За попередніми даними, нагороди були присвоєні з нагоди Міжнародного дня волонтера. Крім того, орден отримали голова Всеукраїнської організації «Пласт» Станіслав Андрійчук, член громадської організації «Міжнародний союз волонтерів України» Сергій Коваль, активіст громадського об'єднання "Хелп Армії" Андрій Туабе, водій-санітар благодійної організації «Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова» Юрій Тира.
«Також Глава держави нагородив ряд волонтерів орденами "За мужність" III ступеня та княгині Ольги III ступеня, медалями "За врятоване життя" і "За працю і звитягу", а також відзнакою президента - Хрестом Івана Мазепи», - йдеться у повідомленні.
08:15: Кендалл Дженнер здивувала прихильників занадто худим тілом
07:06: Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка
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14:14: Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці
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