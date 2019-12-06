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Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 07:06
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Дубінський та адвокат Трампа обговорили, як розслідувати паразитизм Порошенка

Олександр Дубінський та Рудольф Джуліані обговорили створення в Україні комісії, яка розслідуватиме розкрадання з держбюджету за часів Віктора Януковича та Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський мав нагоду зустрітися з особистим адвокатом лідера США Дональда Трампа. Мова йде про Рудольфа Джуліані.

«Прийняв запрошення на зустріч від Руді Джулліані», — зазначив український політик у соцмережі.

Дубінський також розповів, що сторони обговорили створення в Раді слідчої комісії, яка займеться розслідуванням розкрадання багатомільярдних сум з держбюджету при головуванні одіозних Вікторі Януковичу та Петру Порошенку. Комісія також візьметься й за банкіра Порошенка Валерію Гонтареву, яка, як стверджується, брала участь в інвестуванні викрадених коштів в державні облігації України.

«Пояснив, що в сферу моїх інтересів входить пошук доказів виведених з України понад 10 млрд доларів, які можуть бути повернуті в мою країну за допомогою слідчої комісії парламенту, а також при можливій участі в розслідуванні цих фактів органів юстиції США», — додав Дубінський.

Адвокат Дональда Трампа також дізнався, що українські посадовці в Україні і міжнародних організаціях не бажають аби така комісія створювалась. 

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