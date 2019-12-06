Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 грудня 2019, 06:29

Українська зірка боксу Василь Ломаченко став кращим боксером року. Так, його нагородили в Токіо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC Василь Ломаченко був названий кращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Церемонія нагородження боксера проходила в рамках Конгресу WBO в Токіо. Відео з події спортсмен опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

Варто зазначити, що 31-річний боксер-професіонал найдовше з усіх боксерів незалежно від вагової категорії тримає свої пояси.