Гордість України Ломаченко названий кращим боксером року (ВІДЕО)

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Українська зірка боксу Василь Ломаченко став кращим боксером року. Так, його нагородили в Токіо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC Василь Ломаченко був названий кращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Церемонія нагородження боксера проходила в рамках Конгресу WBO в Токіо. Відео з події спортсмен опублікував на своїй сторінці у соцмережі.
Варто зазначити, що 31-річний боксер-професіонал найдовше з усіх боксерів незалежно від вагової категорії тримає свої пояси.
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