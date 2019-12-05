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Євгенія Пліхіна, яка продемонструвала непорядність та відсталість, опублікувавши зневажливий пост про похорон Героя України Дениса Волочаєва, тепер шукатиме нову роботу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, український модний глянець для жінок Cosmopolitan Україна випустив важливу заяву з приводу інциденту із заступником головного редактора журналу Євгенією Пліхіною. 27-річна жінка дозволила собі посміятись з «помпезного» прощання з загиблим бійцем «Альфи» СБУ, Героєм України Денисом Волочаєвим.
«Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки», -йдеться у повідомленні.
Також стало відомо, що Євгенія Пліхіна була звільнена.
14:14: Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці
11:57: На Миколаївщині школярка хотіла довести до самогубства однокласників
11:25: Уточнено кількість постраждалих та зниклих безвісті внаслідок пожежі в Одесі
10:57: Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера?
10:44: Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину
10:09: Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою
09:29: Противники Зеленського бунтують: Тимошенко, Порошенко, Вакарчук кличуть на Майдан
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