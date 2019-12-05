Журнал Cosmopolitan Україна позбувся неадекватної робітниці

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 14:14

Євгенія Пліхіна, яка продемонструвала непорядність та відсталість, опублікувавши зневажливий пост про похорон Героя України Дениса Волочаєва, тепер шукатиме нову роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, український модний глянець для жінок Cosmopolitan Україна випустив важливу заяву з приводу інциденту із заступником головного редактора журналу Євгенією Пліхіною. 27-річна жінка дозволила собі посміятись з «помпезного» прощання з загиблим бійцем «Альфи» СБУ, Героєм України Денисом Волочаєвим.

«Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки», -йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що Євгенія Пліхіна була звільнена.