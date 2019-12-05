У ВРУ побились нардепи Бужанський та Лерос (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 13:54

«Слуга народу» Гео Лерос отримав прочухана від колеги Максима Бужанського прямо у ВРУ. Стала відома причина такої поведінки нардепа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, нардепи від президентської фракції «Слуга народу» Гео Лерос та Максим Бужанський влаштували бійку. Ініціатором став останній. За словами колеги нардепів, Ірини Верещук, бійка сталась через неї.

Так, Лерос образив її в чаті партії, де обговорюються законопроекти, в результаті Бужанський заступився за жінку та зажадав вибачень.

«У нас в чаті чомусь деякі колеги думають, що це (образи, - ред.) дозволено. Я попросила, щоб він (Гео Лерос, - ред.) сьогодні прийшов і вибачився. Тому що лайкою не дозволено розмовляти нікому, тим більше з жінками ... Коли про це дізналися мої сусіди праворуч і ліворуч (по залу засідань ВР, - ред.) - то таким чином просто проявили свої емоції. Вони просто попросили, щоб він вибачився. Пан Гео має своєрідне почуття гумору, коли він може до колег по фракції говорити матом», - розповіла Верещук.

Вона також додала, що зворушена вчинком Максима Бужанського. Тепер Верещук очікує вибачень від Лероса. Варто зазначити, що після бійки депутати розійшлись по своїх місцях.