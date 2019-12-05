На Миколаївщині школярка хотіла довести до самогубства однокласників

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 11:57

Кіберполіція вичислила куратора інтернет-гри, мета якої шкода здоров’ю та доведення до самогубства. Так, на гачок зловмисника потрапила 14-річна школярка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що у працівниця сільради Миколаївського району повідомила про те, що 14-річна школярка націлилась покінчити з собою. За попередніми даними, дівчина стала учасницею гри на кшталт «Синій кит». Як відомо, правила останньої гри передбачають виконання завдань, які дають нікому невідомі куратори. Остання завдання – накласти на себе руки.

Наразі встановлено, що перше завдання школярка отримала 28 листопада. Її курирував користувач «Kurator», який попередив, що якщо вона виконає усі завдання, то виграє, а якщо ні – їй допоможуть.

В результаті дівчинка наносила собі тілесні ушкодження, знімала це на телефон та відправляла зловмиснику. Потім вона наважилась розповісти про подію учителю, який розповів про інцидент у сільраді, а згодом у поліції.

В результаті кіберполіція вичислили зловмисника. Як зазначається, це була однокласниця потерпілої. Остання заявила, що таким чином хотіла пожартувати. За її словами, завдання вона відправила 8 однокласникам, однак на них відреагувала лише одна дівчинка.

В зв’язку з таким ходом подій відповідальність можуть понести батьки дівчинки-«куратора».