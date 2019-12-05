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Рятувальники продовжують шукати людей, які можуть знаходитись у будівлі одеського коледжу. Також з’явилася інформація про кількість постраждалих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у лікарні знаходяться 29 потерпілих. Відповідну інформацію надали у прес-службі міськради. Також наразі підтверджена смерть однієї жінки.
«В стаціонарах всі пацієнти стабільні, без погіршення. Вчора ще одна 15-річна дівчинка поступила в дитячу обласну клінічну лікарню. Всього в стаціонарах 29 осіб», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, це люди 2001-го, 2002-го, 2003-го, 2004-го року народження. Також серед постраждалих люди віком 27, 35, 43, 58, 68 років. До слова, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи у будівлі коледжу, де відбулась велика пожежа, тривають.
11:25: Уточнено кількість постраждалих та зниклих безвісті внаслідок пожежі в Одесі
10:57: Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера?
10:44: Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину
10:09: Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою
09:29: Противники Зеленського бунтують: Тимошенко, Порошенко, Вакарчук кличуть на Майдан
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