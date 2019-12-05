Готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера?

zmxn 05 грудня 2019, 10:57

Всем своим читателям спешу сообщить скорбную весть: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переживает прогрессирующую форму болезни Альцгеймера. Сразу хочу уточнить: в СМИ не было никаких официальных сообщений Пресс-службы президента Казахстана. Вывод о его недуге я сделал самостоятельно, ознакомившись с недавним интервью г-на Токаева русской редакции "Deutsche Welle" под любопытным заголовком: "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией". Позволю себе скопировать самый "вкусный" для нас, для граждан Украины, отрывок из речи казахского лидера:

"- Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?

- Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта."

Только вдумайтесь в этот феерический бред, в этот гипертрофированный цинизм, в эту чудовищную ложь: "Никакой аннексии не было. Просто произошло то, что произошло". Как жаль, что Касым-Жомарт Токаев нездоров и плохо воспринимает действительность! Иначе бы я продемонстрировал ему кадры захвата российским спецназом здания Совета министров украинского Крыма https://www.youtube.com/watch?v=O_e_aEibUTg . Ну да - какая же тут аннексия? Да просто "произошло то, что произошло"; просто вооруженные "зеленые человечки" зашли в административное здание и просто захватили его... А вот на этом видео "мудрый и порядочный" президент РФ Владимир Путин прямо на камеру заявляет о том, что именно Россия организовала и провела на территории суверенного государства Украина "референдум" под дулами русских автоматов https://www.youtube.com/watch?v=kndfxA8zRCE. Но разве же это аннексия? Да это "просто" подразделения ФСБ и ГРУ РФ "просто" выдвинулись на территорию независимого государства и "просто" провели референдум". Что же здесь удивительного? И разве этично в данном случае применять такое тяжелое слово, как "аннексия"?...

.... Как жаль, что все так плохо с памятью у президента Казахстана... И вряд ли г-н Токаев помнит фразу Владимира Путина, произнесенную им летом 2014 года на молодежном форуме "Селигер" о том, что до Назарбаева Казахстана, как государства не существовало... А депутаты Госдумы открыто требуют вернуть России Казахстан, как "исконно русскую территорию" https://www.youtube.com/watch?v=gYP4CxZlnBk...

... Большинство казахов, со слов их президента, считают россиян добрыми соседями и у них нет никакого страха перед Кремлем. Не стройте иллюзий! Украинцы считали россиян не просто добрыми соседями, а родными братьями. Но те, "по-братски", с оружием в руках, пересекли границу и хладнокровно залили "братскую" землю "братской" кровью.... В борьбе против русских фашистов Украине помогали добровольцы, прибывшие из Грузии, Чечни, Армении, Дагестана и пр. Но, вслед за выступлением лидера Казахстана, могу предположить, что если завтра Путин примет решение начать "освобождение русскоязычного населения от казахских бендеровцев на исконно русских землях", добровольцев из Украины Касым-Жомарт Токаев не дождется...

...Так готова ли Украина принять на лечение президента Казахстана, страдающего болезнью Альцгеймера?

P.S. История для Касым-Жомарта Токаева:

Судья - свидетелю: "Вы были свидетелем жестокого изнасилования. Расскажите, как было дело?"

Свидетель - судье: "Прошу Вас не драматизировать ситуацию и не называть половой акт, свидетелем которого я стал, жестоким изнасилованием. Просто произошло то, что произошло. Да, я видел, как мужчина выбил женщине три зуба, сломал челюсть и два ребра. Но, учтите, что челюсть и ребра были сломаны, когда женщина была уже без сознания и абсолютно не чувствовала боли. И потому слово "изнасилование" - слишком тяжелое слово в данном случае. То что произошло, то и произошло. Не больше, не меньше. И давайте взглянем на ситуацию в иной плоскости: мужчина просто взял и просто ввел свои гениталии в лоно женщины просто против ее воли. И что здесь страшного? Ведь то, что он сделал это именно с этой женщиной, а не с другой, свидетельствует о том, что именно к ней он испытывал самые доверительные, добрососедские чувства"....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".