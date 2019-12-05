Львівські хірурги-онкологи видалили у жінки 20-кілограмову пухлину

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Унікальна операція була проведена у Львові. Гігантська пухлина була видалена у жінки. З’явилися деталі події.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі провели унікальну операцію. 60-hsxysq пацієнці, яку госпіталізували у важкому стані, видалили пухлину вражаючих розмірів.
Про операцію розповів хірург-онколог, заступник директора онкологічного центру Олег Дуда. За його словами, пухлина була доброякісною та важила 20 кілограмів. Так, у світі до цього проводилось всього дві подібні операції. Тоді пацієнтам видаляли пухлини вагою 24 та 16 кілограмів.
«Зараз ми маємо гістологічне заключення. Це доброякісна пухлина - фіброліпому гігантських розмірів ... Після того, як ми опишемо цей складний клінічний випадок, це буде єдиний такий описаний випадок в Україні та другий за величиною в світі. Йдеться про рідкісну гігантську пухлиниу, яка не є онкологічним захворюванням, але не дає жити людині. Ще один ризик полягає в тому, що з часом такі пухлини можуть перероджуватися в злоякісні», - прокоментував Дуда.
До операції, яка тривала три години, пацієнтку готували протягом місяця. За процесом слідкували багато лікарів, адже випадок нетиповий. Наразі пацієнтка знаходиться у лікарні, за її станом спостерігатимуть лікарі.
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