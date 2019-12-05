Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 10:09

Євгенія Плихіна активно обговорюється у Мережі. Недосвідчена представниця глянцю Cosmopolitan дозволила собі пост, в якому висміює смерть Героя України. Інтернет-спільнота назвала дівчину представницею одноклітинних.

Новину передає «Преса України».

3 грудня у центрі культури та мистецтв Служби безпеки України відбулася церемонія прощання з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим. Він загинув на Донбасі й отримав звання Героя України посмертно.

У цей час заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Плихіна проходила повз та здивувалась, що з Героєм України прощаються «помпезно». Про своє невдоволення вона написала у соцмережі.

«В СБУ померла якась, по всій видимості, не остання людина. Витягли всю структуру на двір і почали вимагати зробити співчутливі вираження ... Господи, думаю, я навіть не по дрес-коду. Як незручно. І в вухах ще цей веселий німецький хіп-хоп. Ну я і чудовисько. Бракує тільки чепчик в повітря кинути і стопочку єгермейстера перекинути. А потім подумала: ну, камон. Влаштували тут язичницький обряд, зараз дядька, якого вже не так уже й важливо, в дубі він або в сосні, по всьому Києву паплюжать - і обідати. Хто тут ще чудовисько?» - написала вона.

Свої недолугі пости 27-річна Плихіна видалила, адже на неї обвалилась критика небайдужих та адекватних українців, які вказали дівчині, яка, очевидно, займається написанням гороскопів для примітивного глянцю, що її поведінка жалюгідна.

«У таких випадках треба звільняти заступника головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine. Тому що репутаційні втрати глянцю будуть значно більше, ніж користь від співробітниці, що не вміє користуватися Google, чи не читає новин, що не розуміє, на яких темах можна хайпувати, а на яких – моветон», - прокоментувала юрист Анна Маляр.

«Ви вже, напевно, бачили цей скрін. Заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Плихіна на своїй Facebook-сторінці обхохотала похорон снайпера Дениса Волочаєва. Нашого героя, який загинув на Донбасі. Вона потім прибрала цей пост. Вибачилася. Але страшно інше. Я бачу таких "плихіних" кожен день. Це манікюрниця, це дівчина на ресепшині, це кравчиня, це продавщиця мандаринів ... Вони живуть у своєму маленькому обмеженому маленькому світі, дивляться російські серіали, і їм абсолютно байдуже, що відбувається в країні», - додала журналістка і блог ер Алена Яхно.

На пост також відреагувала Уляна Супрун. Американка заявила, що у неї з Плихіною 29 спільних друзів, яких вона збирається видалити з Фейсбуку.