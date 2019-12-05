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Андрій Парубій заявив, що напередодні саміту в нормандському форматі в Україні будуть бунтувати такі політсили, як «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «голос».
Новину передає «Преса України».
Депутат від ПЄС Петра Порошенка Андрій Парубій повідомив у соцмережі, що лідери трьох політсил закликали українців вийти на Майдан. А саме Петро Порошенко, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та лідер «Голосу» Святослав Вакарчук.
Так, 8 грудня політики, які знаходяться в опозиції до чинної влади, очікують побачити людей на майдані Незалежності у Києві.
«УКРАЇНЦІ! Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати. Також Порошенко, Тимошенко і Вакарчук хочуть, щоб глава країни Володимир Зеленський зрозумів після цієї акції важливість не порушувати «червоні лінії» на саміті в «нормандському форматі», - написав одіозний політик.
Зокрема, політики вирішили попаритись на питаннях Криму, курсу України та війни на Донбасі.
10:09: Працівниця Cosmopolitan висміяла смерть Героя України і була «покарана» інтернет-спільнотою
09:29: Противники Зеленського бунтують: Тимошенко, Порошенко, Вакарчук кличуть на Майдан
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