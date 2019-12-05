Зірка «Ла-ла Ленд» виходить заміж

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Знаменита голлівудська актриса Емма Стоун отримала пропозицію від свого бойфренда.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що 31-річна актриса Емма Стоун збирається заміж. Пропозицію руки та серця їй зробив коханий Дейв Маккарі. Зірка великих екранів оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі фото, на якому вона з давнім коханим демонструє обручку.
Іноземні ЗМІ тим часом нагадали, що пара перебувала у відносинах два роки.
До слова, у інтерв’ю 2018 року Емма Стоун заявила, що вона є більш відкритою для перспективи одруження і навіть дітей.
«Моя думка про дітей змінилася, коли я подорослішала. У підлітковому віці я була такою «я ніколи не вийду заміж, ніколи не заводитиму дітей», - зазначала вона.
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