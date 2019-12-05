13-річна українка стала чемпіонкою Європи з бліцу

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Шахістка Анастасія Дубовик показала відмінний результат на чемпіонаті Європи з бліцу в категорії до 14 років.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що молода українка Анастасія Дубовик в свої 13 років стала чемпіонкою Європи з бліцу. А саме у категорії до 14 років. Вона набрала 8,5 очка з 9 на чемпіонаті в Талліні.
До слова, чемпіонат Європи з шахів з рапіду і бліцу проходив з 30 листопада по 3 грудня. Анастасія Дубовик навчається в «Дитячо-юнацькій спортивній школі № 9 ім. міжнародного гросмейстера А. С. Мороза», що у місті Дніпро.
Як повідомлялось раніше, російський чемпіон з шахів Данило Дубов засудив анексію Криму. За його словами, росіянам буде соромно за цей епізод історії.
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