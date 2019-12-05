Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удар по його куму Медведчуку - журналіст

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Юрій Бутусов привітав рішення Володимира Зеленського «зачистити» структури кума Володимира Путіна.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Юрій Бутусов зазначив, що СБУ завітала в будівлю, яка належить структурам, близьким до Віктора Медведчука, з обшуками. Так, в охоронному агентстві «Шторм», що знаходиться в будівлі, був затриманий один із засновників компанії Костянтин Іванов.
«Іванов - один з особистих охоронців Медведчука. Йому пред'явлено підозру в стеження і незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя», - зазначив журналіст.
Під час обшуку в охороня кума Володимира Путіна вилучили шпигунську електронну техніку.
«Вперше офіс Медведчука обшукала СБУ, вперше пред'явлено підозру наближеному до кума Путіна. Це відмінна антиросійська демонстрація, проведена СБУ напередодні "нормандського" саміту», - зазначив Бутусов.
Він також висловив сподівання, що «зачистка» структур одіозного Віктора Медведчука пройде успішно.
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