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Instagram змусить видати свій вік

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 07:12
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Instagram змусить видати свій вік

Якщо ви думаєте, що додатки, що належать Facebook, вже отримують занадто багато ваших особистих даних, ви не зрадієте, дізнавшись, що Instagram хоче знати ваш день народження.

Новину передає «Преса України».

З 4 грудня соцмережа Instagram вимагає від користувачів вказати дату свого народження. Тим не менше, нове правило діятиме для користувачів, які вперше створюють сторінку у фотоблозі.

Представники Instagram зазначили, що в Умовах користування в більшості країн власники облікових записів мають принаймні 13 років. 

«Ми хочемо переконатися, що не маємо справи з неповнолітніми», - йдеться у повідомленні.

За словами експертів, попри нововведення підробити дату народження здогадаються не лише 12-річні. Однак якщо обліковий запис Facebook підключено до акаунту в Instagram, день народження, зазначений у профілі Facebook, буде доданий до особистого профілю в Instagram. Тим не менше, інформація про вік залишиться видимою виключно для користувача соцмережі. І її можна буде відредагувати.

 

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