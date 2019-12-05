Instagram змусить видати свій вік

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Якщо ви думаєте, що додатки, що належать Facebook, вже отримують занадто багато ваших особистих даних, ви не зрадієте, дізнавшись, що Instagram хоче знати ваш день народження.
Новину передає «Преса України».
З 4 грудня соцмережа Instagram вимагає від користувачів вказати дату свого народження. Тим не менше, нове правило діятиме для користувачів, які вперше створюють сторінку у фотоблозі.
Представники Instagram зазначили, що в Умовах користування в більшості країн власники облікових записів мають принаймні 13 років.
«Ми хочемо переконатися, що не маємо справи з неповнолітніми», - йдеться у повідомленні.
За словами експертів, попри нововведення підробити дату народження здогадаються не лише 12-річні. Однак якщо обліковий запис Facebook підключено до акаунту в Instagram, день народження, зазначений у профілі Facebook, буде доданий до особистого профілю в Instagram. Тим не менше, інформація про вік залишиться видимою виключно для користувача соцмережі. І її можна буде відредагувати.
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