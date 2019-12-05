Путінські найманці захопили тіло українського бійця

Аня Мартинюк 05 грудня 2019, 06:36

Стало відомо, що українська сторона понесла на Донбасі не просто втрати. Ворог навіть забрав тіло загиблого військовослужбовця України.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Юрій Бутусов зробив важливу заяву. За його даними, окупанти Донбасу захопили тіло загиблого бійця спецпідрозділу СБУ «Альфа» Дмитра Каплунова. Про це журналіст повідомив у соцмережі.

За попередніми даними, український захисник підірвався на міні 1 грудня.

«Підрозділи 1-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ЗС РФ на Донбасі виявили місце підриву і тіло Каплунова на наступний день. Позиції противника перебували недалеко і винести Каплунова наші вже не змогли. В результаті розголошення даних в українських соцмережах противник швидко зумів отримати уявлення про ситуацію до того, як змогли обміняти тіло Дмитра, і зараз проводить інформаційну операцію по дискредитації українських спецслужб», - зазначив Бутусов.

Він також запевнив, що наразі докладаються всі зусилля з метою повернути тіло загиблого. Бутусов також нагадав, при яких обставинах загинув боєць.

«Вночі при переході групи після успішного виконання поставлених завдань стався підрив на міні. “Сіра зона” хаотично мінована, на жаль, цей ризик на фронті всюди. В результаті вибуху підполковник Дмитро Каплунов отримав смертельні поранення, він загинув на місці. Денис Волочаєв і ще один офіцер були поранені. Група забрала зброю загиблого і документи і понесла поранених до своїх позицій. Оскільки підрив стався в “сірій зоні”, противник підрив не спостерігав і відходу не перешкоджав. На жаль, під час евакуації від важких поранень загинув підполковник Волочаєв», - додав Бутусов.

До слова, і Каплунов і Волочаєв посмертно отримали звання Героя України.