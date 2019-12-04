В Україні вкотре розпочнуть війну з секонд-хендом

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 15:31

Вживаний одяг досить популярний серед українців. Як виявилось, роздавати його повинні були б безкоштовно, адже в країну він прибуває як «гумдопомога».

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві соцполітики вирішили боротися з псевдо гумдопомогою, яка потрапляє в країну. Заступник соцполітики Олег Коваль заявив, що відомство має відповідати за те, що в Україну прибувають тонни одягу, який звільнений від податків та інших митних платежів, й який потім продається у магазинах.

В результаті до держбюджету України не доходять колосальні суми.

«Недобросовісні імпортери наживають величезну купу грошей. Тому в Мінсоцполітики вирішили ретельніше перевіряти заявки про надання статусу гумдопомоги і оголосити справжню війну контрабанді. Запити вже відправлені до відповідних органів», - зазначили у відомстві.

До слова, раніше стало відомо, що Україна зайняла 3 місце у світі з імпорту секунд-хенду, випередивши такі країни як Пакистан і Малайзія.