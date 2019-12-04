В Україні вкотре розпочнуть війну з секонд-хендом

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Вживаний одяг досить популярний серед українців. Як виявилось, роздавати його повинні були б безкоштовно, адже в країну він прибуває як «гумдопомога».
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві соцполітики вирішили боротися з псевдо гумдопомогою, яка потрапляє в країну. Заступник соцполітики Олег Коваль заявив, що відомство має відповідати за те, що в Україну прибувають тонни одягу, який звільнений від податків та інших митних платежів, й який потім продається у магазинах.
В результаті до держбюджету України не доходять колосальні суми.
«Недобросовісні імпортери наживають величезну купу грошей. Тому в Мінсоцполітики вирішили ретельніше перевіряти заявки про надання статусу гумдопомоги і оголосити справжню війну контрабанді. Запити вже відправлені до відповідних органів», - зазначили у відомстві.
До слова, раніше стало відомо, що Україна зайняла 3 місце у світі з імпорту секунд-хенду, випередивши такі країни як Пакистан і Малайзія.
14:42: Депутат Соболєв назвав імена підозрюваних у вбивстві сина
12:43: Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО)
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