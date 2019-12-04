З’явилася інформація про жертв пожежі в Одесі

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Стало відомо, що в результаті пожежі у коледжі в Одесі загинуло дві людини. Викладачка та неповнолітня дівчина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 грудня, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталась пожежа. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати електромережа, яка не змінювалась з 1966 року.
Наразі відомо, що в результаті пожежі загинула викладачка коледжу Анна Бордюк 1976 року народження. Смерть жінки наступила в лікарні. Крім того, 18 людей постраждали. З них 7 дітей.
Крім того, журналісти «Громадського», які посилаються на лікарів дитячої обласної лікарні, зазначили, що також загинула одна неповнолітня дівчина. Тим не менше прес-секретар Одеської мерії Наталія Мальцева про це не доповідала.
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