Депутат Соболєв назвав імена підозрюваних у вбивстві сина

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 14:42

В’ячеслав Соболєв, чийого сина вбили у Києві, назвав у суді імена причетних до замаху на нього людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 грудня, депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, який втратив трирічного сина внаслідок обстрілу в центрі столиці, заявив, що знає, хто причетний до скоєного. Під час судового засідання, на якому обирали запобіжний захід підозрюваним, потерпілий назвав наступні імена.

«Судді Віктор Татьков і Артур Ємельянов, адвокат Руслан Брославський і позаштатний судовий помічник Павло Маліка, народний депутата Верховної Ради 8-го скликання Олександр Грановський. Нехай ті люди, яких я озвучив, сядуть на детектор брехні, нехай вони покажуть усім людям і моїй родині, що вони не причетні», - заявив він.

Ще одне прізвище, як зазначив Соболєв, він «залишить для себе». До слова, суд вирішив взяти підозрюваного під варту без права застави. Мова йде про Андрія Лаврегу.