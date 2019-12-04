Новий прогноз від синоптика: В Україні буде тепліше

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 14:11

Український синоптик розповіла, як зміниться погода в найближчі дні. Так, дні ставатимуть дещо теплішими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 грудня, синоптик Наталія Діденко повідомила про те, що Україна у найближчі дні перебуватиме під впливом антициклону Sarena, який навис над Чорним морем. За її прогнозом, 5 грудня опади будуть малоймовірними. Виключенням можуть стати Луганщина та Харківщина.

Про це синоптик повідомила на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

«Температура повітря у четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1-5 градусів, на Заході до -7-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла. У Києві четвер буде сухим, вночі підмороженим, -1-3 градуси, вдень очікується +2+4 градуси. Вітер південно-західний, 3-8 м/с», - уточнила вона.

Підсумовуючи вона зазначила, що нічні температури сильно не змінюватимуться, а от вдень теплішатиме.