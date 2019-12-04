У Мексиці Cybertrucks збиратиме сміття

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Слідом за ОАЕ Tesla Cybertrucks замовили в Мексиці. Стало відомо, для яких цілей задіють авто.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 грудня, стало відомо, що поліція міста Сан-Луїс Потосі, Мексика, замовила 15 Tesla Cybertrucks. Мексиканське місто стане другим у світі, яке використає новинку від Ілона Маска для поліцейського автопарку.
«Уряд Сан-Луїс-Потосі зацікавлений замінити свої машини з внутрішнім згорянням на вантажні автомобілі, щоб скоротити витрати на обслуговування та заощадити гроші в довгостроковій перспективі», - відзначили мексиканські ЗМІ.
Мер міста Сан-Луїс Потосі Адріан Еспер Карденас назвав покупку «здоровим глуздом». За його словами, місто також використовуватиме деякі Cybertrucks для логістичних завдань, як, наприклад, збирання сміття по місту.
Як повідомлялось раніше, Дубай замовив Cybertrucks, якими користуватимуться поліцейські.
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