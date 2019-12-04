Ціни на лікування у США шокували навіть британців (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 грудня 2019, 12:43

У Мережі стало популярним відео, як британці дивуються цінам на лікування в США. Для прикладу, платити доводиться навіть за те, щоб потримати власну новонароджену дитину на руках.

Новину передає «Преса України».

Видання JOY оприлюднило цікаве відео, яке активно поширюється Мережею. На ньому журналіст пропонує британцям відгадати, скільки коштують медичні послуги в США. Як виявилось, ціни захмарні.

Так, у США за виклик швидкої допомоги доведеться викласти 2500 доларів. У Великій Британії така послуга є безкоштовною. Також за народження дитини британці не платять нічого, в той час як американці та гості великої та незалежної країни мусять викласти 30 тисяч доларів. Ще 40 доларів доведеться заплатити за те, щоб породіллі, якій зробили кесарів розтин, дозволили потримати малюка на руках.

«Реакція опитаних британців багато про що говорить», - відзначило видання.

Британці щиро здивувались ціновій політиці у США. Дехто зауважив, що якщо у тебе немає грошей, то шансів вижити в Америці нуль. До слова, журналісти також назвали ціни на критично важливі препарати. Так, «Епіпен», препарат який, для прикладу, вводять при зупинці серця, обійдеться в 600 доларів.